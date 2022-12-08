Стало известно, какая российская продукция представлена в магазинах Херсона

На упаковке датой производства отмечается 1 мая 20222 года. Соответственно завезенный товар в магазины был уже в период оккупации Херсона российскими войсками.

Сухие дрожжи "Воронежские" и "Саф-Момент" производит французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр"). По данным Госпогранслужбы, эта продукция была представлена в продуктовых наборах мобилизованных российских военных.

Напомним, производитель сухих дрожжей "Саф-Момент" - французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр") - до сих пор имеет одно работающее предприятие в Украине и четыре завода в России.

Производитель от февраля 2022 никак не комментирует войну в Украине и не дает официальных комментариев на запросы журналистов.