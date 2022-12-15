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Стало відомо, яка кількість громадян готова виїхати з України на зиму

Фото: Стало відомо, яка кількість громадян готова виїхати з України на зиму (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тлі проблем з енергопостачанням, спричинених обстрілами Росії, деякі громадяни України готуються до переїзду на зимовий період..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародної організації з міграції.

Згідно з даними МОМ, лише 7% українців думають про те, аби тимчасово змінити місце проживання.

Навіть у разі тривалих відключень усіх основних інженерних комунікацій і незрозумілих термінів ремонту, двоє з трьох людей кажуть, що не залишать свої домівки.

Водночас, за словами голови представництва Міжнародної організації з міграції Ан Нгуєн, 40% населення України потребують термінової гуманітарної допомоги.

Відомо також, що 43% домогосподарств вичерпали свої заощадження. Окрім цього, 63% українців розповіли, що обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 14 грудня поінформував, що майже 8 мільйонів громадян, що є 20% від фактичного населення України, виїхали за кордон.

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