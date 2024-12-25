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Стало відомо, як вимикатимуть світло 26 грудня

Середа 25 грудня 2024 17:32
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Стало відомо, як вимикатимуть світло 26 грудня Ілюстративне фото: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 26 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 26 грудня, знову будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Світло зранку і до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 26 грудня, заходи обмеження для побутових споживачів будуть застосовуються так:

  • 08:00 - 17:00 - півтори черги відключень;
  • 17:00 - 21:00 - одна черга відключень.

А ось для промисловості та бізнесу обмеження будуть діяти з 07:00 до 22:00.

Нагадаємо, що причина тимчасового посилення обмежень - це пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

Масований обстріл України 25 грудня

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни застосували іранські дрони-камікадзе Shahed, а вранці здійснили масований обстріл ракетами та балістичними снарядами. Знову ціллю атак була енергетична інфраструктура України.

За словами президента Володимира Зеленського, під час цієї атаки було випущено понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.

Як заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга заявив, що атака була відповіддю Росії на розмови інших щодо "різдвяного перемир`я".

Через масований обстріл "Укренерго" ввело в Україні графіки відключення світла.

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