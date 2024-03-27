Стало відомо, як в Україні хочуть реформувати владу на місцях згідно з Ukraine Facility

Замість місцевих державних адміністрацій в Україні створять органи управління префектурного типу і встановлять адміністративний нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
За її словами, відповідний законопроєкт, підтриманий у першому читанні ще у 2021 році, у Верховній раді готуються ухвалити вже остаточно, оскільки він - одна з вимог для отримання коштів з Ukraine Facility, а також вступу до ЄС.
Прийнятий у першому читанні законопроект нарешті узгодили і доопрацювали разом з усіма стейкхолдерами і асоціаціями місцевого самоврядування за сприяння міжнародних партнерів та Ради Європи, тому найближчим часом можна очікувати його винесення на розгляд у сесійну залу.
"Нинішній варіант максимально готовий до винесення у сесійну залу. Його ухвалення - один з маркерів Ukraine Facility, тому до 1 кварталу 2025 року нам потрібно зробити величезне домашнє завдання і не лише ухвалити цей законопроект, а зробити і відповідні кроки щодо його імплементації. Тому, зважаючи на пропускну спроможність Верховної ради розглядати проєкти законів, ми будемо намагатися максимально швидко винести до зали важливий для децентралізаційних реформ законопроект і разом з експертним середовищем, з Офісом президента, з Конгресом місцевих і регіональних влад, з профільним міністерством готові робити все для того, щоб цей законопроект був ухвалений якнайшвидше", - зазначила Шуляк.
Ключовими положеннями законопроекту є створення правових основ для функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу до внесення змін в Конституцію України. Повноваження і завдання місцевих державних адміністрацій розподілені за ключовими напрямками:
Також головам МДА та їх заступникам надається статус державних службовців. Якщо законопроект ухвалять, термін повноважень голів обласних та районних державних адміністрацій становитиме до 5 років в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.
Нова система нагляду за законністю рішень ОМС також передбачає, що в разі виявлення невідповідності таких рішень Конституції та/або законам України, місцева державна адміністрація пропонуватиме ОМС усунути таку невідповідність впродовж 30 робочих днів. А у разі неусунення порушення, МДА будуть звертатися до суду з позовом про скасування такого рішення.
За словами Шуляк, модель безпосередньо процедурного нагляду зрозуміла - спочатку є не імперативна, а добровільна можливість отримати консультації, потім адміністрація аналізує і має опцію реагувати. Якщо це реагування не призводить до усунення проблеми, то тільки потім йде звернення до суду.
Нагляд, зазначила вона, буде багаторівневим - районі державні адміністрації наглядатимуть за органами місцевого самоврядування базового рівня, тобто за громадами, обласні державні адміністрації за районами, а центральний орган виконавчої влади, який визначає уряд, наглядає за обласними радами.
Парламентар також додала, що іншим ключовим пунктом дискусій був статус державних службовців для голів МДА. В цьому моменті законодавці зрештою дослухалися до внутрішніх експертів і представників Європейської комісії, тому процедура зі створенням нової комісії конкурсним відбором буде вітатися міжнародними партнери.
"Єдина комісія по відбору голів адміністрацій почне працювати і формувати кадровий резерв по завершенню воєнного стану. Я вважаю, що в такий спосіб ми прибрали ті ризики, на які нам вказували представники Ради Європи. Плюс, звісно, запобіжник з розмежування повноважень", - додала Шуляк.
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