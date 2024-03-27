Стало известно, как в Украине хотят реформировать власть на местах согласно Ukraine Facility

По ее словам, соответствующий законопроект, поддержанный в первом чтении еще в 2021 году, в Верховной раде готовятся принять уже окончательно, поскольку он - одно из требований для получения средств из Ukraine Facility, а также вступления в ЕС.

Принятый в первом чтении законопроект, наконец, согласовали и доработали вместе со всеми стейкхолдерами и ассоциациями местного самоуправления при содействии международных партнеров и Совета Европы, поэтому в ближайшее время можно ожидать его вынесения на рассмотрение в сессионный зал.

"Нынешний вариант максимально готов к вынесению в сессионный зал. Его принятие - один из маркеров Ukraine Facility, поэтому к 1 кварталу 2025 года нам нужно сделать огромное домашнее задание и не только принять этот законопроект, а сделать и соответствующие шаги по его имплементации. учитывая пропускную способность Верховной рады рассматривать проекты законов, мы будем стараться максимально быстро вынести в зал важный для децентрализационных реформ законопроект и вместе с экспертной средой, с Офисом президента, с Конгрессом местных и региональных властей, с профильным министерством готовы делать все для того, чтобы этот законопроект был принят как можно скорее", - отметила Шуляк.

Ключевые положения законопроекта - создание правовых основ для функционирования местных государственных администраций префектурного типа до внесения изменений в Конституцию Украины. Полномочия и задачи местных государственных администраций распределены по ключевым направлениям:

координация территориальных органов центральных органов исполнительной власти;

Обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

Выполнение отраслевых полномочий и отдельных полномочий органов для местного самоуправления.

Также главам ГГА и их заместителям предоставляется статус государственных служащих. Если законопроект будет принят, срок полномочий председателей областных и районных государственных администраций составит до 5 лет в пределах одной административно-территориальной единицы.

Новая система надзора за законностью решений ОМС также предусматривает, что в случае выявления несоответствия таких решений Конституции и/или законам Украины, местная государственная администрация будет предлагать ОМС устранить такое несоответствие в течение 30 рабочих дней. А в случае неустранения нарушения МГА будут обращаться в суд с иском об отмене такого решения.

По словам Шуляк, модель непосредственно процедурного надзора ясна - сначала есть не императивная, а добровольная возможность получить консультации, затем администрация анализирует и имеет опцию реагировать. Если это реагирование не приводит к устранению проблемы, то только затем следует обращение в суд.

Надзор, отметила она, будет многоуровневым – в районе государственные администрации будут присматривать за органами местного самоуправления базового уровня, то есть за общинами, областные государственные администрации за районами, а центральный орган исполнительной власти, который определяет правительство, присматривает за областными советами.

Парламентарий также добавила, что другим ключевым пунктом дискуссий был статус государственных служащих для глав МГА. В этом моменте законодатели в конце концов прислушались к внутренним экспертам и представителям Европейской комиссии, поэтому процедура по созданию новой комиссии конкурсным отбором будет приветствоваться международными партнерами.

"Единая комиссия по отбору глав администраций начнет работать и формировать кадровый резерв по завершению военного положения. Я считаю, что таким образом мы убрали те риски, которые нам указывали представители Совета Европы. Плюс, конечно, предохранитель по разграничению полномочий", - добавила Шуляк.