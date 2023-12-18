ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, як спецобов’язок з імпорту електроенергії вплине на борги "Укренерго"

Понеділок 18 грудня 2023 20:42
UA EN RU
Стало відомо, як спецобов’язок з імпорту електроенергії вплине на борги "Укренерго" Фото: стало відомо, як спецобов’язок з імпорту електроенергії вплине на борги "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Покладання на державну "Укренерго" спеціального обов’язку із забезпечення імпорту електроенергії може спровокувати нові борги держкомпанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику ZN.ua.

В ній зазначається, що нещодавно Європа збільшила можливості для імпорту електроенергії в Україну, однак все одно його обсяги залишаються мінімальними і складають близько 2% загального споживання.

Така проблема виникає через різницю цін на українському енергоринку та європейському. Зокрема, коли в енергосистемі України виникає дефіцит, в сусідніх країнах Європи електроенергія дорожче, а коли вона дешевшає – вона вже не потрібна, бо в системі немає нестачі електрики.

Тому вже близько двох місяців активно просувається ідея впровадження нового механізму для імпорту електроенергії — так званого імпортного ПСО (або покладання спеціальних обов'язків). В рамках цього механізму "Укренерго" буде компенсувати імпортерам різницю в ціні між українською та європейською електроенергією.

"Це при тому, що компанію й так обвішали боргами від верхівки до п'ят. Кому лишень вона не заборгувала. Одних короткострокових боргів близько 31 млрд грн. А те, що вона завинить іще більше, мало кого хвилює, - ліквідність таких боргів зовсім інша, і очікувати, що за зиму вони скоротяться, наївно", - наголошується в статті.

В ній додали, що нещодавно "Укренерго" переглянули тарифи на передачу та диспетчеризацію, але вони були встановлені на менший рівень, ніж пропонувалось. Водночас взимку витрат у компанії буде багато і нові платежі їх цілком можуть не покрити.

"У результаті очікуваний ефект від нового ПСО поки що ніхто не ризикнув навіть озвучити. І вже зрозуміло, що набір хороших рішень просто відсутній", - підсумували у матеріалі.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що імпортне ПСО призведе до банкрутства системного оператора "Укренерго" і деградації енергосистеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ