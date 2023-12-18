Стало відомо, як спецобов’язок з імпорту електроенергії вплине на борги "Укренерго"

В ній зазначається, що нещодавно Європа збільшила можливості для імпорту електроенергії в Україну, однак все одно його обсяги залишаються мінімальними і складають близько 2% загального споживання.

Така проблема виникає через різницю цін на українському енергоринку та європейському. Зокрема, коли в енергосистемі України виникає дефіцит, в сусідніх країнах Європи електроенергія дорожче, а коли вона дешевшає – вона вже не потрібна, бо в системі немає нестачі електрики.

Тому вже близько двох місяців активно просувається ідея впровадження нового механізму для імпорту електроенергії — так званого імпортного ПСО (або покладання спеціальних обов'язків). В рамках цього механізму "Укренерго" буде компенсувати імпортерам різницю в ціні між українською та європейською електроенергією.

"Це при тому, що компанію й так обвішали боргами від верхівки до п'ят. Кому лишень вона не заборгувала. Одних короткострокових боргів близько 31 млрд грн. А те, що вона завинить іще більше, мало кого хвилює, - ліквідність таких боргів зовсім інша, і очікувати, що за зиму вони скоротяться, наївно", - наголошується в статті.

В ній додали, що нещодавно "Укренерго" переглянули тарифи на передачу та диспетчеризацію, але вони були встановлені на менший рівень, ніж пропонувалось. Водночас взимку витрат у компанії буде багато і нові платежі їх цілком можуть не покрити.

"У результаті очікуваний ефект від нового ПСО поки що ніхто не ризикнув навіть озвучити. І вже зрозуміло, що набір хороших рішень просто відсутній", - підсумували у матеріалі.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що імпортне ПСО призведе до банкрутства системного оператора "Укренерго" і деградації енергосистеми.