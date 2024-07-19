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Стало відомо, як у Польщі набиратимуть добровольців до Українського легіону

Ілюстративне фото: у Польщі наберуть добровольців до Українського легіону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Польща не шукатиме українців для набору в Український легіон. Таку процедуру реалізують за допомогою українських консульств.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив в ефірі "Польського радіо".

Він розповів, що Польща здійснюватиме лише підготовку Українського легіону. При цьому жодних інших зобов'язань для Варшави не передбачено.

"Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі (наборі - ред.), тому що не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ", - уточнив Залевський.

За його словами, добровольців, які захочуть вступити до Українського легіону, набиратимуть в українських консульських установах. При цьому у Польщі пройде базова підготовка, яку організовує польська армія.

Після навчання солдати, які вступлять до Українського легіону, вирушать до України та нестимуть там службу на передовій, уточнив Залевський.

"Вони матимуть право на повернення, тому що це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутись туди, звідки вони виїхали, туди, де вони залишили свої родини", - зазначив чиновник.

 

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, нещодавно Україна та Польща підписали угоду про гарантії безпеки. Вона передбачає, що на території Польщі буде сформовано Український легіон із українців, які проживають у країнах Євросоюзу.

11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що охочих вступити до Українського легіону вже кілька тисяч осіб.

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