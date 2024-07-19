Стало відомо, як у Польщі набиратимуть добровольців до Українського легіону

Він розповів, що Польща здійснюватиме лише підготовку Українського легіону. При цьому жодних інших зобов'язань для Варшави не передбачено.

"Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі (наборі - ред.), тому що не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ", - уточнив Залевський.

За його словами, добровольців, які захочуть вступити до Українського легіону, набиратимуть в українських консульських установах. При цьому у Польщі пройде базова підготовка, яку організовує польська армія.

Після навчання солдати, які вступлять до Українського легіону, вирушать до України та нестимуть там службу на передовій, уточнив Залевський.

"Вони матимуть право на повернення, тому що це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутись туди, звідки вони виїхали, туди, де вони залишили свої родини", - зазначив чиновник.