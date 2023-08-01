Стало відомо, як PariMatch обходить санкції РНБО

Підcанційна компанія PariMatch знайшла спосіб оминути санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО), введені на 50 років через зв'язки з Російською Федерацією та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ЕП "Чому українці досі грають в Parimatch та як букмекер обходить санкції".

"В Parimatch, схоже, не змогли протистояти спокусі, щоб не використати залежність великої армії гравців від знайомої жовто-чорної платформи, і також перейшли в підпілля. Напередодні в ЗМІ та соцмережах все частіше стали з'являтися повідомлення про повернення на український ринок букмекера під іншими брендами", - йдеться в статті.

Сама PariMatch стверджує, що не має відношення до клонів, однак "Економічна правда" ставить під сумнів це твердження.

"В самій компанії стверджують, що припинили діяльність, а санкціями проти Parimatch наче скористались недобросовісні учасники ринку, які паразитують на імені відомого бренду. Проте не все тут сходиться", - йдеться в статті.

Один з найбільш яскравих кейсів - історія з квазіпроєктом BuddyBet, стверджує видання.

"Згаданий букмекер сьогодні нелегально працює на українському гральному ринку. Принаймні, у нього немає необхідної для роботи в Україні ліцензії. Цей букмекерський ресурс активно почали просувати на українському ринку у травні. Саме тоді українці, які були зареєстровані на Parimatch, масово почали отримувати пропозиції на електрону пошту "включитися у гру" з BuddyBet", - йдеться в статті.

Видання приводить низку доказів зв'язку BuddyBet з Parimatch, зокрема спільний мобільний додаток та одна компанія-оператор з острову Кюрасао.

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилось, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

На запит РБК-Україна в Службі безпеки України також зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній із фірмами, які потрапили під українські санкції.

"На сьогодні отримано інформацію, яка дає підстави для додаткового вивчення зв'язків "Ретен Ентертейнмент Лтд", "Рілліус Холдінг Літітед" та БТБ "Бетлаб Холдінгс ЛТД" з російськими бенефіціарами групи компаній Parimatch", - повідомили у відомстві.

Також ми писали, що суд в апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch в Росії після початку війни достовірною.