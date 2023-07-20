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Стало відомо, як новий букмекер BuddyBet пов'язаний із підсанкціонованим Parimatch

Фото: стало відомо, як новий букмекер BuddyBet пов'язаний із підсанкціонованим Parimatch (facebook com / Parimatch Ukraine)
Автор: Юлія Бойко

Букмекер BuddyBet, що з'явилася нещодавно на українському гральному ринку, пов'язаний з підсанкційним Parimatch через компанію Winever BV (Кюрасао).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті BuddyBet.

Winever BV має ліцензію на організацію азартних ігор у Кюрасао.

До введення санкцій РНБО Winever BV оперувала сайтами букмекера Parimatch.

Компанія Winever BV заснована у жовтні 2022 року. Директором зазначений житель Латвії Віктор Колесников.

Варто зазначити, що BuddyBet має ще один непрямий зв'язок із Parimatch. Офіційний додаток BuddyBet в магазині Apple AppStore донедавна мав назву "Parimatch Калькулятор".

Крім цього, колишнім клієнтам підсанкціонованого Parimatch надходить розсилка про можливість "виведення застряглих коштів" через BuddyBet. Відповідні рекламні повідомлення публікуються також у соціальних мережах.

Російські ставки

Як відомо, 11 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки букмекерських компаній та лотерей. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під санкції, є як російські - "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Букмекерська контора "Парі", "Марафон", "БК "Олімп", "Спортлото", "Бет.ру", так і українські – ТОВ "Париматч", "ПокерматчUA". Санкції запроваджено на 50 років та передбачають блокування активів, заборону на торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, ануляцію чи призупинення ліцензій.

Володимир Зеленський запевнив, що букмекерські фірми працювали проти України, виводили кошти з країни та спрямовували їх до російської економіки, фактично спонсоруючи війну проти української держави.

Докладніше про компанії з РФ у структурі букмекерів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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РНБОParimatch