ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, як новий букмекер BuddyBet пов'язаний із підсанкціонованим Parimatch

Новость на русском →
Четвер 20 липня 2023 10:42
Стало відомо, як новий букмекер BuddyBet пов'язаний із підсанкціонованим Parimatch Фото: стало відомо, як новий букмекер BuddyBet пов'язаний із підсанкціонованим Parimatch (facebook com / Parimatch Ukraine)
Автор: Юлія Бойко

Букмекер BuddyBet, що з'явилася нещодавно на українському гральному ринку, пов'язаний з підсанкційним Parimatch через компанію Winever BV (Кюрасао).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті BuddyBet.

Winever BV має ліцензію на організацію азартних ігор у Кюрасао.

До введення санкцій РНБО Winever BV оперувала сайтами букмекера Parimatch.

Компанія Winever BV заснована у жовтні 2022 року. Директором зазначений житель Латвії Віктор Колесников.

Стало відомо, як новий букмекер BuddyBet пов'язаний із підсанкціонованим ParimatchСтало відомо, як новий букмекер BuddyBet пов'язаний із підсанкціонованим Parimatch

Варто зазначити, що BuddyBet має ще один непрямий зв'язок із Parimatch. Офіційний додаток BuddyBet в магазині Apple AppStore донедавна мав назву "Parimatch Калькулятор".

Крім цього, колишнім клієнтам підсанкціонованого Parimatch надходить розсилка про можливість "виведення застряглих коштів" через BuddyBet. Відповідні рекламні повідомлення публікуються також у соціальних мережах.

Російські ставки

Як відомо, 11 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки букмекерських компаній та лотерей. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під санкції, є як російські - "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Букмекерська контора "Парі", "Марафон", "БК "Олімп", "Спортлото", "Бет.ру", так і українські – ТОВ "Париматч", "ПокерматчUA". Санкції запроваджено на 50 років та передбачають блокування активів, заборону на торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, ануляцію чи призупинення ліцензій.

Володимир Зеленський запевнив, що букмекерські фірми працювали проти України, виводили кошти з країни та спрямовували їх до російської економіки, фактично спонсоруючи війну проти української держави.

Докладніше про компанії з РФ у структурі букмекерів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Parimatch
NEWS
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію