Стало відомо, як готувалась зустріч Зеленського і Орбана: подробиці
Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана готували протягом року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Закарпатської ОВА Віктора Микита.
"Протягом року спеціально сформована двостороння українсько-угорська робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Петером Сійярто провела велику цілеспрямовану та ефективну роботу, щоб вивести відносини країн на якісно новий рівень, який потрібний для євроінтеграції України, та допомоги нашому народу досягти справедливого миру", - зазначив він.
За його словами, результатом цього стала підтримка від Угорщини та ухвалення рішення для України про початок перемовин щодо вступу в Євросоюз, а згодом і затвердження переговорної рамки.
"Угорщина почала головувати в ЄС, тож ми отримали союзника на чолі ключової європейської інституції. Діалог та співпраця продовжуються", - додав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчора, 2 липня, відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Під час зустрічі Орбан попросив Зеленського подумати про припинення вогню перед початком мирних переговорів.
Пізніше в Офісі президента України зазначили, що Угорщина не стала першою країною, яка пропонує Україні припинити вогонь. Але Київ має свій план, як досягти миру.
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