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Стало відомо, як готувалась зустріч Зеленського і Орбана: подробиці

Середа 03 липня 2024 12:48
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Стало відомо, як готувалась зустріч Зеленського і Орбана: подробиці Фото: стало відомо, як готувалась зустріч Зеленського і Орбана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана готували протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Закарпатської ОВА Віктора Микита.

"Протягом року спеціально сформована двостороння українсько-угорська робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Петером Сійярто провела велику цілеспрямовану та ефективну роботу, щоб вивести відносини країн на якісно новий рівень, який потрібний для євроінтеграції України, та допомоги нашому народу досягти справедливого миру", - зазначив він.

За його словами, результатом цього стала підтримка від Угорщини та ухвалення рішення для України про початок перемовин щодо вступу в Євросоюз, а згодом і затвердження переговорної рамки.

"Угорщина почала головувати в ЄС, тож ми отримали союзника на чолі ключової європейської інституції. Діалог та співпраця продовжуються", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчора, 2 липня, відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Орбан попросив Зеленського подумати про припинення вогню перед початком мирних переговорів.

Пізніше в Офісі президента України зазначили, що Угорщина не стала першою країною, яка пропонує Україні припинити вогонь. Але Київ має свій план, як досягти миру.

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Володимир Зеленський Віктор Орбан Андрій Єрмак
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