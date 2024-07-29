Стало відомо, як бізнесмен Міщенко під час війни незаконно отримав фірми, конфісковані на користь держави

"Журналісти Bihus.Info вважають, що київський бізнесмен Валерій Міщенко незаконно заволодів компаніями, які належали зраднику Медведчуку. Розберемося в цьому скандалі більш детально. Почну з того, що ще влітку 2022 року Личаківський суд Львова арештував активи Медведчука, серед яких - компанії "Академ-Клуб", "Осокорки 7" і "Орєст". У матеріалах справи йшлося, що оточення проросійського політика володіло ними через кіпрську фірму та угорського номіналу. Зрештою заарештовані активи мали б бути конфіскованими на користь держави. Проте не так сталося, як гадалося…", - зазначив він.

Експерт також пояснив, що попри ухвалу суду, фактичного арешту не сталося через юридичні формальності. Слідчі й прокурори, за даними журналістів Bihus.Info, не звернулися до державного реєстратора, щоб той вніс відомості про арешт у держреєстр, аби “ніхто більше нічого не зміг продати, перепродати чи переписати”.

"І, звісно, вже наприкінці 2022 року фірми швиденько переписали. Власником "Академ-Клубу" став болгарин Петрос Тограмаджян, "Осокорки 7" потрапили до власності латвійця Вадима Іванова, фірму "Орєст" відійшла київському бізнесмену Валерію Міщенко. Ще одна компанія, яка раніше належала Медведчуку, "Вікторія" теж перейшла до Міщенка. Журналісти-розслідувачі вважають, що й дві інші компанії через підставних осіб-іноземців контролює Міщенко", - підкреслив Загородній.

Ще один цікавий поворот журналісти помітили стосовно цієї "Вікторії". Як виявилося, вона є замовником зведення ЖК Dnipro Island, який вже активно будується. А забудовником виступає компанія "Креатор Буд", яка вже стала відомою через історію із землею та самого Міщенка.

"Земля тут мала інше цільове призначення, але його "виправили" на "для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку". Відповідне кримінальне провадження відкрила поліція”, - зазначив він.

Експерт також вказав на важливий момент. Всі ці фірми - забудовники. Й мають в оренді землю на столичних Осокорках. Де, звісно, планують будувати ЖК - і вже будують. На переконання Загороднього, це будівництво буде дуже проблемним, оскільки фірми за логікою були конфісковані у зрадника Медведчука та якимось дивом опинилися в руках бізнесмена Міщенка. До того ж цільове призначення землі змінено сумнівно. І люди, які вкладуться в будівництво квартир в цих ЖК, можуть не дочекатися омріяної житлової площі.

"Тож хто такий цей Міщенко, який ставить себе вище держави? Хто стоїть за цим ділком, якому дозволено фактично красти під час війни? Закликаю правоохоронців взяти до уваги інформацію журналістів і розслідувати ймовірну крадіжку, як її називають журналісти, у держави активів Медведчука. Поки ми не отримали чергового "Войцеховського", "Еліту-Центр", "Аркаду” чи "Укрбуд" - з десятками тисяч киян без вкладених грошей і квартир", - наголосив Загородній.