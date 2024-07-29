Стало известно, как бизнесмен Мищенко во время войны незаконно получил фирмы, конфискованные в пользу государства

"Журналисты Bihus.Info считают, что киевский бизнесмен Валерий Мищенко незаконно завладел принадлежащими предателю Медведчуку компаниями. Разберемся в этом скандале более подробно. Начну с того, что еще летом 2022 года Лычаковский суд Львова арестовал активы Медведчука, среди которых - компании "Академ-Клуб", "Осокорки 7" и "Орест". В материалах дела говорилось, что окружение пророссийского политика владело ими через кипрскую фирму и венгерского номинала. В конце концов арестованные активы должны быть конфискованы в пользу государства. Однако не так случилось, как думалось… ", – отметил он.

Эксперт также пояснил, что, несмотря на определение суда, фактического ареста не произошло из-за юридических формальностей. Следователи и прокуроры, по данным журналистов Bihus.Info, не обратились к государственному регистратору, чтобы тот внес сведения об аресте в госреестр, чтобы "никто больше ничего не смог продать, перепродать или переписать".

"И, конечно, уже в конце 2022 года фирмы быстренько переписали. Владельцем "Академ-Клуба" стал болгарин Петрос Тограмаджян, "Осокорки 7" попали в собственность латвийца Вадима Иванова, фирму "Орест" отошла киевскому бизнесмену Валерию Мищенко. ранее принадлежала Медведчуку, "Виктория" тоже перешла к Мищенко. Журналисты-расследователи считают, что и две другие компании через подставных лиц-иностранцев контролирует Мищенко", - подчеркнул Загородний.

Еще один интересный поворот журналисты заметили по отношению к этой "Виктории". Как оказалось, она является заказчиком строительства уже активно строящегося ЖК Dnipro Island. А застройщиком выступает компания "Креатор Строй", которая уже стала известной из-за истории с землей и самого Мищенко.

"Земля здесь имела другое целевое назначение, но его "исправили" на "для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома". Соответствующее уголовное производство открыла полиция”, - отметил он.

Эксперт также указал на немаловажный момент. Все эти фирмы – застройщики. И имеют в аренде землю на столичных Осокорках. Где, конечно, планируют строить ЖК – и уже строят. По мнению Загороднего, это строительство будет очень проблемным, поскольку фирмы по логике были конфискованы у предателя Медведчука и каким-то чудом оказались в руках бизнесмена Мищенко. К тому же целевое предназначение земли изменено сомнительно. И люди, которые уложатся в строительство квартир в этих ЖК, могут не дождаться вожделенной жилой площади.

Кто стоит за этим дельцом, которому разрешено фактически воровать во время войны? мы не получили очередного "Войцеховского", "Элиту-Центр", "Аркада" или "Укрбуд" - с десятками тысяч киевлян без вложенных денег и квартир", - подчеркнул Загородний.