Стало відомо, хто зможе брати житло в соціальну оренду безкоштовно в рамках реформи

За її словами, держава досі не знає, скільки людей стоять у квартирних чергах, хто з них вже має житло, а хто дійсно потребує. Фундаментом майбутньої реформи, що розпочнеться з остаточним ухваленням законопроєкту №12377, який вже почали готувати до другого читання, стане інвентаризація та аудит.

Усі відомості про житло, доходи громадян, їхній соціальний статус і вже надану допомогу мають бути зведені в Єдину державну інформаційно-аналітичну систему в сфері житла, запуск якої передбачено законопроєктом №12377. Це дозволить прибрати дублювання.

"Якщо людина вже отримала житло або має його у власності, вона не буде займати чергу. Виняток - військові. Якщо ж хтось не стояв у черзі, але є внутрішньо переміщеною особою або багатодітною родиною, то отримає таку можливість", - пояснила Шуляк.

Парламентарка також зазначила, що однією з цілей створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи в сфері житла, передбаченої законопроєктом №12377, є обʼєднання інформації з десятків реєстрів, які між собою не взаємодіють. Так, сьогодні окремі бази мають Мінветеранів, СБУ, Міноборони, органи місцевого самоврядування. Через це немає єдиного розуміння, скільки квартир надано, кому й з якого фонду.

Водночас Шуляк акцентувала, що головними критеріями для отримання соціального житла стануть рівень доходу та соціальний статус. Наприклад, малозабезпечені родини або ВПО зможуть претендувати на житло в соціальну оренду навіть безкоштовно. А громадяни з вищим рівнем доходу зможуть скористатися іншими механізмами - наприклад, іпотечними програмами.

"Це не буде одна програма, як зараз єОселя. Буде кілька фінансово-кредитних програм під різні категорії громадян з різними умовами. На сьогодні і уряд, і Світовий банк дуже активно долучені до того, щоб розвивати різні фінансово-кредитні механізми в Україні, аби житло ставало більш доступним для широких верств населення", - сказала Шуляк.

Вона додала, що уряд уже підписав угоди з Європейським інвестиційним банком щодо будівництва соціального житла в десяти громадах. Це пілотний етап, після нього відбудеться аналіз ефективності та можливість масштабування.

"Ми не можемо говорити про соціальну оренду, якщо не маємо фонду такого житла. Процес його створення поступово розпочинається паралельно зі створенням і ухваленням відповідного законодавства", - резюмувала Шуляк.