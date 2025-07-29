Стало известно, кто сможет брать жилье в социальную аренду бесплатно в рамках реформы

По ее словам, государство до сих пор не знает, сколько людей стоят в квартирных очередях, кто из них уже имеет жилье, а кто действительно нуждается. Фундаментом будущей реформы, которая начнется с окончательным принятием законопроекта №12377, который уже начали готовить ко второму чтению, станет инвентаризация и аудит.

Все сведения о жилье, доходах граждан, их социальном статусе и уже предоставленной помощи должны быть сведены в Единую государственную информационно-аналитическую систему в сфере жилья, запуск которой предусмотрен законопроектом №12377. Это позволит убрать дублирование.

"Если человек уже получил жилье или имеет его в собственности, он не будет занимать очередь. Исключение - военные. Если же кто-то не стоял в очереди, но является внутренне перемещенным лицом или многодетной семьей, то получит такую возможность", - пояснила Шуляк.

Парламентарий также отметила, что одной из целей создания Единой информационно-аналитической системы в сфере жилья, предусмотренной законопроектом №12377, является объединение информации из десятков реестров, которые между собой не взаимодействуют. Так, сегодня отдельные базы имеют Минветеранов, СБУ, Минобороны, органы местного самоуправления. Из-за этого нет единого понимания, сколько квартир предоставлено, кому и из какого фонда.

В то же время Шуляк акцентировала, что главными критериями для получения социального жилья станут уровень дохода и социальный статус. Например, малообеспеченные семьи или ВПЛ смогут претендовать на жилье в социальную аренду даже бесплатно. А граждане с более высоким уровнем дохода смогут воспользоваться другими механизмами - например, ипотечными программами.

"Это не будет одна программа, как сейчас есть Оселя. Будет несколько финансово-кредитных программ под разные категории граждан с разными условиями. На сегодня и правительство, и Всемирный банк очень активно приобщены к тому, чтобы развивать различные финансово-кредитные механизмы в Украине, чтобы жилье становилось более доступным для широких слоев населения", - сказала Шуляк.

Она добавила, что правительство уже подписало соглашения с Европейским инвестиционным банком по строительству социального жилья в десяти общинах. Это пилотный этап, после него состоится анализ эффективности и возможность масштабирования.

"Мы не можем говорить о социальной аренде, если нет фонда такого жилья. Процесс его создания постепенно начинается параллельно с созданием и принятием соответствующего законодательства", - резюмировала Шуляк.