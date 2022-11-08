Стало відомо, хто увійшов до складу нових наглядових рад Укрнафти та Укртатнафти

Після примусового вилучення акцій п'яти компаній на користь держави, у всіх них призначено нові спостережні поради.

РБК-Україна вдалося дізнатися, хто увійшов до складу наглядової ради "Укрнафти" та "Укртатнафти".

До нового наглядового складу "Укртатнафти" увійшли Фарід Сафаров – заступник міністра енергетики; Ольга Батова – раніше працювала першим заступником голови ФДМ; Арсен Ільїн – член НКЦПФР; Дмитро Павлов та Андрій Смолін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 7 листопада, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Крім того, вже незабаром можливе рішення про націоналізацію "Альфа-Банку України", акціонерами якого є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Андрій Косогоров та Петро Авен.

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