Стало известно, кто вошел в состав новых наблюдательных советов Укрнафты и Укртатнафты

После принудительного изъятия акций пяти компаний в пользу государства, во всех них назначены новые наблюдательные советы.

РБК-Украина удалось узнать, кто вошел в состав наблюдательного совета "Укрнафты" и "Укртатнафты".

В новый наблюдательный состав "Укртатнафты" вошли Фарид Сафаров – заместитель министра энергетики; Ольга Батова – раньше работала первым заместителем председателя ФГИ; Арсен Ильин – член НКЦБФР; Дмитрий Павлов и Андрей Смолин.

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 7 ноября, национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Кроме того, уже в скором времени возможно решение о национализации "Альфа-Банка Украина", акционерами которого являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Андрей Косогоров и Петр Авен.

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