Стало відомо, хто стане новим президентом Чехії

У Чехії завершилося голосування у другому турі на президентських виборах, триває підрахунок голосів. Явка, за попередніми даними, становила майже 70%

Як відомо, чехи могли проголосувати або за генерала у відставці Петера Павела, або за експрем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Після підрахунку голосів на 70% дільниць у фіналі президентських виборів перемагає Петер Павел. Наразі він набирає 55,97%, а Андрій Бабіш має 44,02%.

Згідно з прогнозами агентств STEM і STEM/MARK для CNN Prima News, Павел переможе з результатом 58,01% голосів.

Під час підрахунку голосів почали надходити перші вітання з перемогою, в тому числі від невдалого кандидата в президенти Дануші Нерудової та президента Сенату Мілоша Вистржчило.

Невдовзі до вітань приєднався прем’єр-міністр Петер Фіала.

"Вітаю Петера Павела з обранням президентом Чехії. За деякий час я особисто піду до виборчого штабу, щоб його привітати. Це також третя виборча поразка Андрея Бабіша, і може здатися, що це початок кінця для нього в політиці", - заявив Фіала.

Також зазначено, що Павел матиме найсильніший мандат в історії прямих президентських виборів. Уже після підрахунку 92 відсотків голосів він отримав понад 2 мільйони 853 тисячі голосів, які отримав п'ять років тому колишній президент Мілош Земан.

У той час, як Павел виступав за найактивнішу підтримку України зброєю, Бабіш переконував, що миру треба досягти перемовинами з Путіним.

Після першого туру виборів в них була майже однакова кількість голосів виборів, проте усі кандидати, які фінішували у п'ятірці, підтримали саме "проукраїнського" Павела.