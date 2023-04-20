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Стало відомо хто стане новим послом ЄС в Україні, - ЗМІ

Фото: стало відомо, кого ЄС призначить новим послом в Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

З'явилася інформація про те, кого мають призначити новим послом Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що у внутрішній записці Європейської служби зовнішніх справ йдеться про те, що новим послом ЄС в Україні має бути призначена заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова.

"Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу", - зазначив посадовець ЄС.

На нинішній посаді Катаріна Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.

Раніше ми писали, що вже на зимовому саміті країн Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти.

Нагадаємо, рада Євросоюзу затвердила допомогу у розмірі 1 мільярда євро на боєприпаси для України.

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