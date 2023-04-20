Стало відомо хто стане новим послом ЄС в Україні, - ЗМІ

З'явилася інформація про те, кого мають призначити новим послом Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Зазначається, що у внутрішній записці Європейської служби зовнішніх справ йдеться про те, що новим послом ЄС в Україні має бути призначена заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова.

"Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу", - зазначив посадовець ЄС.

На нинішній посаді Катаріна Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.