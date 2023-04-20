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Стало известно, кто станет новым послом ЕС в Украине, - СМИ

Фото: стало известно, кого ЕС назначит новым послом в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Появилась информация о том, кого назначить новым послом Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что во внутренней записке Европейской службы внешних дел говорится, что новым послом ЕС в Украине должна быть назначена заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова.

"Назначение Матерновой может стать ключевым в продвижении европейских интересов в Украине, в то же время предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимую Киеву для достижения прогресса по пути к вступлению", - отметил чиновник ЕС.

В нынешней должности Катарина Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Ранее мы писали, что уже на зимнем саммите стран Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество.

Напомним, совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины.

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