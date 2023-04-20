Стало известно, кто станет новым послом ЕС в Украине, - СМИ

Появилась информация о том, кого назначить новым послом Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Отмечается, что во внутренней записке Европейской службы внешних дел говорится, что новым послом ЕС в Украине должна быть назначена заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова.

"Назначение Матерновой может стать ключевым в продвижении европейских интересов в Украине, в то же время предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимую Киеву для достижения прогресса по пути к вступлению", - отметил чиновник ЕС.

В нынешней должности Катарина Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.