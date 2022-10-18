Стало відомо, хто з політиків продовжує жити на Лазурному березі під час війни в Україні

Також зафільмовані об’єкти нерухомості екс-нардепа Олександра Третьякова і Ріната Ахметова.

Водночас автори відмічають, що не зважаючи на наявність нерухомості, Ахметов не виїжджав із України з початку війни.

Журналісти також показали яхту олігарха Ігоря Коломойського і приватний літак Валерія Хорошковського.

Крім того, в кадр потрапив відпочинок екс-глави Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з родиною.

Що відомо про "батальйон Монако"

Раніше видання "Українська правда" оприлюднила журналістське розслідування про українських бізнесменів та політиків, які під час війни виїхали з країни. Військовозобов'язані "біженці" облаштувалися в елітних курортах у Монако, Монте-Карло та Ніцці. Групу втікачів назвали "батальйон Монако".

Вже 17 серпня працівники ДБР розпочали розслідування, а 19 серпня оприлюднили список підозрюваних, серед яких понад 80 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.