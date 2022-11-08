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Стало відомо, хто очолив Укрнафту

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Київ, Вівторок 08 листопада 2022 20:52
Стало відомо, хто очолив Укрнафту Фото: стало відомо, хто очолив Укрнафту (azs.ukrnafta.com)
Автор: Константин Широкун, Юрій Дощатов

Компанію "Укрнафта", акції якої було примусово вилучено у колишніх власників та передано Міністерству оборони, очолив колишній гендиректор WOG Сергій Корецький.

Про це повідомило джерело РБК-Україна.

За інформацією джерел на ринку, рішення про призначення Корецького головою правління компанії було ухвалено новопризначеною наглядовою радою компанії 8 листопада.

До жовтня 2018 року Сергій Корецький був генеральним директором WOG. Потім займався власним бізнесом. Досі "Украфту" очолював Олег Гез.

Раніше стало відомо, що вчора, 7 листопада, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ " Запоріжтрансформатор".

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль деталізував, що компанії передали під управління Міноборони.

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Укрнафта WOG
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