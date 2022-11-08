Стало відомо, хто очолив Укрнафту

Компанію "Укрнафта", акції якої було примусово вилучено у колишніх власників та передано Міністерству оборони, очолив колишній гендиректор WOG Сергій Корецький.

Про це повідомило джерело РБК-Україна .

До жовтня 2018 року Сергій Корецький був генеральним директором WOG. Потім займався власним бізнесом. Досі "Украфту" очолював Олег Гез.

За інформацією джерел на ринку, рішення про призначення Корецького головою правління компанії було ухвалено новопризначеною наглядовою радою компанії 8 листопада.

Раніше стало відомо, що вчора, 7 листопада, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ " Запоріжтрансформатор".

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль деталізував, що компанії передали під управління Міноборони.

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