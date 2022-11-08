Стало известно, кто может возглавить "Укрнафту"

Компанию "Укрнафта", акции которой были принудительно изъяты у прежних владельцев и переданы Министерству обороны, может возглавить бывший гендиректор WOG Сергей Корецкий.

Об этом сообщил источник РБК-Украина.

По информации источников на рынке, решение о назначении Корецкого председателем правления компании планируется принять в ближайшее время новоназначенным наблюдательным советом компании. До октября 2018 года Сергей Корецкий был генеральным директора WOG. Затем занимался собственным бизнесом. До сих пор "Украфту" возглавлял Олег Гез.