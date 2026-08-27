Стало відомо, хто може зіткнутися з обмеженнями на отримання грін-карт у США

Вересень є останнім місяцем 2026 фінансового року. Через це Держдеп попередив, що в окремих категоріях до 30 вересня можуть виникнути додаткові обмеження, якщо буде вичерпано річні ліміти на видачу імміграційних віз.

Особливу увагу відомство звернуло на категорії EB-1 для громадян Індії, EB-2 та безрезервну EB-5.

Яку таблицю використовувати заявникам

У візовому бюлетені є дві основні таблиці. Таблиця дат остаточних дій визначає, коли може бути виданий номер імміграційної візи, тоді як таблиця дат подання документів дозволяє деяким заявникам розпочати подання документів раніше.

Для тих, хто змінює статус через Службу громадянства та імміграції США (USCIS), потрібно орієнтуватися на таблицю, яку саме USCIS визначить для вересня.

Сімейні категорії: які дати діятимуть

Однією з найсприятливіших сімейних категорій залишається F2A. Вона стосується подружжя та дітей законних постійних жителів США.

У вересні остаточна дата для більшості країн становить 22 серпня 2026 року. У таблиці дат подання F2A залишається поточною для всіх країн. Однак ті, хто планує змінювати статус у США, зможуть скористатися цією таблицею лише після відповідного дозволу USCIS.

Інші дати остаточних дій для сімейних категорій у вересні:

F1 – 22 січня 2020 року для більшості країн;

F2B – 22 серпня 2019 року;

F3 – 22 жовтня 2014 року;

F4 – 22 жовтня 2011 року.

Для Мексики, Індії та Філіппін у низці категорій встановлені окремі дати, які через високий попит можуть бути більш ранніми.

Робочі категорії грін-карт

У категорії EB-1, яка охоплює пріоритетних працівників, для більшості країн візи залишаються доступними без обмеження за датою.

Водночас для Китаю остаточна дата становить 1 липня 2023 року, а для Індії – 15 жовтня 2022 року.

Категорія EB-2 залишається поточною для більшості країн. Для Китаю гранична дата встановлена на 1 вересня 2021 року, а для Індії категорія позначена як недоступна.

Для категорії EB-3, яка охоплює кваліфікованих працівників і фахівців, встановлені такі дати:

1 вересня 2024 року – більшість країн і Мексика;

1 січня 2022 року – Китай;

1 січня 2014 року – Індія;

1 серпня 2023 року – Філіппіни.

У безрезервній категорії EB-5 для більшості країн візи залишаються доступними. Для Китаю остаточна дата становить 1 грудня 2016 року, а для Індії категорія недоступна.

Водночас три зарезервовані категорії EB-5 – для інвестицій у сільській місцевості, районах із високим безробіттям та інфраструктурні проєкти – залишаються поточними для всіх зазначених країн.

Деякі категорії можуть отримати нові обмеження

Держдепартамент окремо попередив про можливі зміни до кінця фінансового року. Щодо EB-2 та безрезервної EB-5 відомство попередило, що їхні граничні дати можуть бути перенесені назад.

Якщо річні ліміти на видачу віз будуть вичерпані, відповідні категорії також можуть тимчасово стати недоступними.

Держдепартамент зазначив, що в останні місяці вже переносив дати у низці сімейних і робочих категорій після скорочення видачі віз громадянам деяких країн через адміністративні заходи, які впливали на обробку заяв. Відомство не виключає нових змін, якщо попит зростатиме.

Заявникам радять перед поданням документів перевіряти як вересневий візовий бюлетень Держдепартаменту, так і таблицю USCIS. Особливо уважно за змінами до 30 вересня варто стежити тим, хто претендує на EB-1 India, EB-2 або безрезервну EB-5.