Стало известно, кто может столкнуться с ограничениями на получение грин-карт в США

Сентябрь является последним месяцем 2026 года финансового года. Поэтому Госдеп предупредил, что в отдельных категориях до 30 сентября могут возникнуть дополнительные ограничения, если будут исчерпаны годовые лимиты на выдачу иммиграционных виз.

Особое внимание ведомство обратило на категории EB-1 для граждан Индии, EB-2 и безрезервную EB-5.

Какую таблицу использовать заявителям

В визовом бюллетене есть две основные таблицы. Таблица дат окончательных действий определяет, когда может быть выдан номер иммиграционной визы, тогда как таблица дат подачи документов позволяет некоторым заявителям начать подачу документов раньше.

Для тех, кто меняет статус через Службу гражданства и иммиграции США (USCIS), нужно ориентироваться на таблицу, которую USCIS определит для сентября.

Семейные категории: какие даты будут действовать

Одной из самых благоприятных семейных категорий остается F2A. Она касается супругов и детей законных постоянных жителей США.

В сентябре окончательная дата для большинства стран составляет 22 августа 2026 года. В таблице дат представления F2A остается текущей для всех стран. Однако те, кто планирует изменять статус в США, смогут использовать эту таблицу только после соответствующего разрешения USCIS.

Другие даты окончательных действий для семейных категорий в сентябре:

F1 – 22 января 2020 года для большинства стран;

F2B – 22 августа 2019;

F3 – 22 октября 2014;

F4 – 22 октября 2011 года.

Для Мексики, Индии и Филиппин в ряде категорий установлены отдельные даты, которые из-за высокого спроса могут быть более ранними.

Рабочие категории грин-карт

В категории EB-1, охватывающей приоритетных работников, для большинства стран визы остаются доступными без ограничения по дате.

В то же время, для Китая окончательная дата составляет 1 июля 2023 года, а для Индии – 15 октября 2022 года.

Категория EB-2 остается текущей для большинства стран. Для Китая предельная дата установлена на 1 сентября 2021, а для Индии категория обозначена как недоступная.

Для категории EB-3, охватывающей квалифицированных работников и специалистов, установлены следующие даты:

1 сентября 2024 года – большинство стран и Мексика;

1 января 2022 года – Китай;

1 января 2014 – Индия;

1 августа 2023 года – Филиппины.

В безрезервной категории EB-5 для большинства стран визы остаются доступными. Для Китая окончательная дата составляет 1 декабря 2016, а для Индии категория недоступна.

В то же время три зарезервированных категории EB-5 – для инвестиций в сельской местности, районах с высокой безработицей и инфраструктурных проектов – остаются текущими для всех указанных стран.

Некоторые категории могут получить новые ограничения

Госдепартамент особо предупредил о возможных изменениях до конца финансового года. В отношении EB-2 и безрезервной EB-5 ведомство предупредило, что их предельные даты могут быть перенесены назад.

Если годовые лимиты на выдачу виз будут исчерпаны, соответствующие категории могут временно стать недоступными.

Госдепартамент отметил, что в последние месяцы уже переносил даты в ряде семейных и рабочих категорий после сокращения выдачи виз гражданам некоторых стран из-за административных мер, влияющих на обработку заявлений. Ведомство не исключает новых изменений, если спрос будет расти.

Заявителям советуют перед представлением документов проверять как сентябрьский визовый бюллетень Госдепартамента, так и таблицу USCIS. Особенно внимательно за изменениями до 30 сентября следует следить претендующим на EB-1 India, EB-2 или безрезервную EB-5.