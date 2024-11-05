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Стало відомо про ексклюзивні умови зарплат у топменеджерів "Укрнафті"

Фото: стало відомо про ексклюзивні умови зарплат у топменеджерів "Укрнафті" (ukrnafta.com)
Автор: Олександр Мороз

Перевірка Державної аудиторської служби України (ДАСУ) виявила, що низка топменеджерів "Укрнафти" працює на умовах ексклюзивних контрактів, та отримує зарплати, зафіксовані в доларах, хоча вони не мають на це права і таким чином, порушують вимоги Кодексу законів про працю та Статуту "Укрнафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

Як пише видання, в порушення законів та Статуту, директор компанії Сергій Корецький вирішив віддавати перевагу контрактній формі найму, якою передбачені виплати в кілька сотень тисяч доларів щорічно. Примітно, що ці контракти укладалися без конкурсів, а серед нових працівників – його давні колеги, як-от заступник з кадрів Олена Артазей та головна юристка Оксана Волинець.

Наприклад, Артазей, відома співпрацею з Корецьким у компанії WOG, отримала контракт, за яким її зарплата у 2022 році становила 22 360 доларів щомісячно (близько 900 тисяч гривень).

Крім того, контракт також передбачає ще й компенсацію при звільненні у розмірі шестимісячної зарплати – подібну умову отримали і заступник Корецького з питань фінансів Ткачук, і головний юрист "Укрнафти" Волинець, яка ще й працює консультантом за контрактом у ролі ФОП.

При цьому Шнайдер зазначає, що, хоча державні аудитори і побачили ці контракти, але від їх оцінки відмовилися, тому на сьогодні питання мільйонних контрактів лишається відкритим.

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