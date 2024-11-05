Стало известно об эксклюзивных условиях зарплат у топ-менеджеров "Укрнафты"

Как пишет издание, в нарушение законов и Устава директор компании Сергей Корецкий решил отдавать предпочтение контрактной форме найма, которой предусмотрены выплаты в несколько сотен тысяч долларов ежегодно. Примечательно, что эти контракты заключались без конкурсов, а среди новых работников – его давние коллеги, например заместитель по кадрам Елена Артазей и главная юрист Оксана Волынец.

К примеру, Артазей, известная сотрудничеством с Корецким в компании WOG, получила контракт, по которому ее зарплата в 2022 году составляла 22 360 долларов ежемесячно (около 900 тысяч гривен).

Кроме того, контракт также предусматривает еще и компенсацию при увольнении в размере шестимесячной зарплаты – подобное условие получили и заместитель Корецкого по финансам Ткачук, и главный юрист "Укрнафты" Волынец, которая еще и работает консультантом по контракту в роли ФЛП.

При этом Шнайдер отмечает, что, хотя государственные аудиторы и увидели эти контракты, но от их оценки отказались, поэтому на сегодняшний день вопрос миллионных контрактов остается открытым.