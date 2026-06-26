Стало відомо, де і коли відбудеться наступна конференція з відновлення України

Естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна зазначив, що відбудова України є "найбільшим економічним проєктом" у Європі наступного десятиліття.

За його словами, він охоплює відновлення зруйнованої Росією інфраструктури, розвиток інституцій, а також тіснішу інтеграцію країни до Євросоюзу.

"З 2022 року Естонія робить свій внесок у відбудову України через сотні проєктів. Десятки наших підприємств та організацій щодня сприяють відновленню України та зміцненню її стійкості", - сказав Цахкна.

Він наголосив, що проведення конференції у Таллінні є знаком відданості Естонії продовженню довгострокової підтримки України та просуванню цього процесу на міжнародному рівні.

Глава МЗС Естонії також розповів, що метою Таллінна є залучення до підготовки та організації конференції інших країн Балтії та Північної Європи (формат NB8).

"Формат співпраці NB8 дозволяє об’єднати знання, досвід та ресурси нашого регіону, щоб надати Україні ще ефективнішу підтримку та винести на обговорення спільні ініціативи, які допоможуть прискорити як процес відбудови, так і інтеграцію з Європою", - заявив Цахкна.