Затримки у будівництві захисних споруд для енергооб'єктів Київської області виникли через недофінансування, пізню передачу майданчиків, мобілізацію робітників та постійні повітряні тривоги.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав бізнесмен Владислав Соколов.

За його словами, фактичні обсяги фінансування не відповідали вартості проєктів, а частину робіт підрядники змушені були виконувати за власний рахунок і кредитні кошти.

"По-перше, скажіть, будь ласка, як можна побудувати об'єкти, вартість яких, згідно з оцінкою державної експертизи, становить майже 2,4 мільярда гривень, отримавши лише 800 мільйонів? Жодних двох мільярдів гривень виплачено не було. Їх неможливо було вкрасти, оскільки держава навіть не виділяла таких коштів", - зазначив він.

Бізнесмен зауважив, що протягом 2026 року держава перерахувала на рахунки Київської обласної адміністрації 1 млрд 160 млн грн. Із цієї суми генеральним підрядникам загалом виплатили 823 млн грн, зокрема 580 млн грн першого авансового платежу та подальше додаткове фінансування. Водночас компанія Соколова як постачальник металопрокату отримала лише 255 млн грн.

Він пояснив, що лише потреба у металопрокаті для будівництва 26 захисних споруд ПС-110 становила близько 16 тис. тонн. За розрахунками Соколова, вартість необхідного металу без урахування виготовлення металоконструкцій сягала приблизно 1 млрд грн.

"Металомісткість кожного об'єкта становить близько 600 тонн. Це передбачено проєктом, погодженим Генеральним штабом. Спочатку металомісткість об’єктів, які ми будували в Петрівцях і Бородянці, становила 180 тонн. Однак після погодження з Генштабом, щоб захисні споруди могли витримувати необхідні навантаження від ударів російських безпілотників і балістичних ракет, металомісткість кожного об'єкта збільшили до 600 тонн", - розповів Соколов.

Він додав, що до вартості металу необхідно додати витрати на бетон, техніку, опалубку, оплату праці робітників та виготовлення металоконструкцій, яке коштує 25-28 тис. грн за тонну.

Другою причиною затримок Соколов назвав пізню передачу частини об’єктів підрядникам. За його словами, окремі об’єкти були передані лише наприкінці серпня, а фактична робота з підрядними організаціями розпочалася наприкінці серпня - на початку вересня.

"Як можна збудувати захисні споруди такого високого рівня складності за два місяці? З будівельного погляду це неможливо. Існують певні технологічні процеси, яких необхідно дотримуватися. За два місяці виконати такі роботи неможливо", - наголосив він.

Третьою проблемою бізнесмен назвав мобілізацію працівників безпосередньо з будівельних майданчиків. За його словами, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник обіцяв забезпечити підприємствам-підрядникам статус критично важливих, однак ці обіцянки не були виконані.

Четвертою причиною Соколов назвав регулярні повітряні тривоги, під час яких військові забороняли перебувати на будівельних майданчиках і вимагали евакуації працівників за межі території.

За словами підприємця, на окремих об’єктах через інтенсивність російських атак фактичний час роботи міг скорочуватися до однієї-двох годин на добу.

"Бували випадки, коли протягом доби ми мали можливість працювати не більше однієї години. На різних об'єктах ситуація відрізняється. Наприклад, у Вишгороді, на об'єкті “Полімерна”, повітряні тривоги трапляються частіше, ніж на інших об’єктах. Це пов'язано з тим, що саме з того напрямку летять російські безпілотники. Тому ці об'єкти є одними з найбільш критичних. Люди можуть працювати лише одну-дві години на добу", - розповів він.

Водночас Соколов наголосив, що навіть за таких умов витрати на будівництво не зменшувалися пропорційно до фактичного часу роботи.

"Оплату за використання техніки та працю робітників доводиться здійснювати за повний робочий день, незалежно від того, скільки годин фактично тривали роботи. Це прямі збитки для субпідрядних організацій і, відповідно, для нас також", - пояснив бізнесмен.

За словами Соколова, сукупність цих факторів суттєво вплинула на строки реалізації проєктів. Він стверджує, що його компанії забезпечували об’єкти металопрокатом від початку до завершення будівництва, включно з монтажем антидронових екранів, попри неповне фінансування.

При цьому, за його оцінкою, близько 17 об'єктів ПС-110, зокрема в Чабанах, Тарасівці, Обухові, Княжичах, Борисполі, Мирній, Гостомелі та Жулянах, уже перебувають на завершальній стадії будівництва. На частині з них забетоновані стіни заввишки до 12 метрів, залиті плити перекриття та завершується монтаж антидронових екранів.

Соколов також заявив, що якби підрядники чекали повного завершення всіх бюрократичних процедур та оформлення документації до початку робіт, будівництво захисних споруд на сьогодні перебувало б на початковому етапі.

"Саме завдяки тому, що ми розпочали будівництво без остаточно оформленої документації, усі об'єкти сьогодні перебувають хоча б на певній стадії готовності", - підсумував він.