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Стало відомо, що "Укрнафта" обирає інвесторів для розробки Олеського родовища без публічного конкурсу

Понеділок 17 лютого 2025 16:07
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Стало відомо, що "Укрнафта" обирає інвесторів для розробки Олеського родовища без публічного конкурсу Фото: названі ризики залучення "Укрнафти" до розробки Олеської ділянки (ukrnafta.com)
Автор: Олександр Мороз

"Олеська ділянка" на заході України, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу в країні і до розробки якої у 2014 році виявляла інтерес американська компанія "Шеврон", знаходиться в сфері інтересів ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Але інвесторів в розробку своїх родовищ "Укрнафта" обирає самостійно, без проведення Кабміном публічного конкурсу.

Як відомо, 2023 році "Укрнафта" розглядала можливість придбання корпоративних прав на ТОВ "Надра Олеська" – компанію, яка володіє спеціальним дозволом на розробку ділянки.

У грудні того ж року заступник директора з розробки родовищ "Укрнафти" Володимир Гришаненко представив на засіданні Наглядової ради пропозицію викупу активу за 192,378 млн грн.

Наглядова рада не ухвалила відповідного рішення, однак і не відмовилася від подальшого розгляду цього питання.

У липні 2024 року виконавчий віцепрезидент з питань корпоративної стратегії та розвитку "Укрнафти" Денис Кудін повідомив, що компанія отримала від шести інвесторів заявки на спільну розробку 15 родовищ, зокрема і Олеської ділянки. За його словами, розмір потенційних інвестицій у розробку одного родовища може сягати від 7 до 100 млн доларів.

Утім одним із дискусійних аспектів є механізм вибору інвесторів.
"Укрнафта" самостійно обирає партнерів без проведення відкритого конкурсу, оскільки компанія перебуває у державній власності.

На думку експертів, така практика потребує більшої прозорості та державного контролю, особливо в умовах, коли Україна потребує значних бюджетних надходжень для фінансування оборони.

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