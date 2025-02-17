Стало известно, что "Укрнафта" выбирает инвесторов для разработки Олесского месторождения без публичного конкурса

"Олесский участок" на западе Украины, который является одним из самых перспективных месторождений сланцевого газа в стране и к разработке которого в 2014 году проявляла интерес американская компания "Шеврон", находится в сфере интересов ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф ".

Но инвесторов в разработку своих месторождений "Укрнафта" выбирает самостоятельно, без проведения Кабмином публичного конкурса.

Как известно, в 2023 году "Укрнафта" рассматривала возможность приобретения корпоративных прав на ООО "Надра Олесская" - компанию, которая владеет специальным разрешением на разработку участка.

В декабре того же года заместитель директора по разработке месторождений "Укрнафты" Владимир Гришаненко представил на заседании Наблюдательного совета предложение выкупа актива за 192,378 млн грн.

Наблюдательный совет не принял соответствующего решения, однако и не отказался от дальнейшего рассмотрения этого вопроса.

В июле 2024 года исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития "Укрнафты" Денис Кудин сообщил, что компания получила от шести инвесторов заявки на совместную разработку 15 месторождений, в том числе и Олесского участка. По его словам, размер потенциальных инвестиций в разработку одного месторождения может достигать от 7 до 100 млн долларов.

Впрочем, одним из дискуссионных аспектов является механизм выбора инвесторов.

"Укрнафта" самостоятельно выбирает партнеров без проведения открытого конкурса, поскольку компания находится в государственной собственности.

По мнению экспертов, такая практика требует большей прозрачности и государственного контроля, особенно в условиях, когда Украина нуждается в значительных бюджетных поступлениях для финансирования обороны.