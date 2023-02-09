UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, чи дійсно арктичний дизель від Socar витримує рекордні замерзання

Фото: стало відомо, чи дійсно арктичний дизель від Socar витримує рекордні замерзання (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Журналісти перевірили ефективність "арктичного" дизеля від Socar - DIESEL Nano Extro, який за попередніми дослідженнями витримує рекордні замерзання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний експеримент.

Як відомо, в грудні Інститут споживчих експертиз (ІСЕ) опублікував результати дослідження, згідно з яким DIESEL Nano Extro від Socar витримує замерзання до мінус 35 градусів.

Вартість "арктичного" дизеля від Socar дещо вища, ніж звичайного - 58,99 грн/л, але навіть в умовах їзди по місту датчик показав економію приблизно в 0,5 л/100 км при тій же манері та темпі їзди (зазвичай 7,5-7,7 л, а з арктичним сокарівським дизелем близько 7,1-7,2 л).

"Прості підрахунки показують економію близько 6,66% по літражу, а отже їздити з суперзимовим дизелем по вартості приблизно стільки ж, як заправляти звичайний по 55 грн/л. Тільки в цьому випадку точно спиш спокійно і знаєш, що зранку заведешся", - зазначив журналіст.

Підсумовуючи результати експерименту, журналіст зазначив, що економія не лише в моменті, а в прорахунку наслідків сьогоднішніх рішень.

"Арктичний" дизель від Socar точно заслуговує на увагу і приємно здивував в плані економії. Сусід по вулиці навіть запитував, у чому секрет, що попри мороз в 10-12 градусів я швидко завівся і поїхав. А відповідь проста - "арктичний" дизель DIESEL Nano Extro", - резюмував він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗС