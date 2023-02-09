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Стало известно, действительно ли арктический дизель от Socar выдерживает рекордные замерзания

Фото: стало известно, действительно ли арктический дизель от Socar выдерживает рекордные замерзания (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Журналисты проверили эффективность "арктического" дизеля от Socar - DIESEL Nano Extro, который по предварительным исследованиям выдерживает рекордные замерзания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий эксперимент.

Как известно, в декабре Институт потребительских экспертиз (ИСЭ) опубликовал результаты исследования, согласно которым DIESEL Nano Extro от Socar выдерживает замерзание до минус 35 градусов.

Стоимость "арктического" дизеля от Socar несколько выше обычного - 58,99 грн/л, но даже в условиях езды по городу датчик показал экономию примерно в 0,5 л/100 км при той же манере и темпе езды (обычно 7, 5-7,7 л, а с арктическим сокаровским дизелем около 7,1-7,2 л).

"Простые подсчеты показывают экономию около 6,66% по литражу, а значит ездить с суперзимним дизелем по стоимости примерно столько же, как заправлять обычный по 55 грн/л. Только в этом случае точно спишь спокойно и знаешь, что с утра заведешься", - отметил журналист.

Подытоживая результаты эксперимента, журналист отметил, что экономия не только в моменте, а в просчете последствий сегодняшних решений.

"Арктический" дизель от Socar точно заслуживает внимания и приятно удивил в плане экономии. Сосед по улице даже спрашивал, в чем секрет, что, несмотря на мороз в 10-12 градусов, я быстро завелся и уехал. А ответ прост - "арктический" дизель DIESEL Nano Extro", - резюмировал он.

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