Стало известно, когда завершится трансформация ВСУ

Фото: Игорь Колесник (mil.gov.ua)

До 2020 года в ВСУ должно быть не только налажено логистику, но и создан законодательную базу

Реформирование и трансформацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируется полностью закончить до конца 2020 года. Как передает РБК-Украина, об этом АрміяInform сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник.

По его словам, всего в рамках трансформации должно быть реализовано семь проектов. Первым проектом станет реформирование Генерального штаба ВСУ, вторым - реорганизация Объединенного оперативного штаба в командования ОС.

"Третий - реорганизация видов командований как органов генерирования, четвертый проект - это подбор и подготовка персонала, который должен занять должности в новых органах управления", - сказал он.

Пятым проектом, по словам Колесника, является инфраструктурное обеспечение, и создание системы управления и связи. В шестой проект заложено логистическое обеспечение.

Последним - седьмым - проектом станет совершенствование законодательной и нормативной базы. На новую систему управления личный состав ВСУ перейдет к 2020 году.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ до конца 2019 года поделят полномочия, в результате чего должности главнокомандующего и начальника Генерального штаба разделят.