Стало відомо, коли завершиться трансформація ЗСУ

Фото: Ігор Колесник (mil.gov.ua)

До 2020 року в ЗСУ має бути не лише налагоджено логістику, а й створено законодавчу базу

Реформування і трансформація Збройних сил України (ЗСУ) планується повністю завершити до кінця 2020 року. Як передає РБК-Україна, про це АрміяInform повідомив перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Ігор Колесник.

За його словами, всього у рамках трансформації має бути реалізовано сім проектів. Першим проектом стане реформування Генерального штабу ЗСУ, другим - реорганізація Об’єднаного оперативного штабу в командування ОС.

"Третій - реорганізація видів командувань як органів генерування, четвертий проект - це підбір та підготовка персоналу, який має посісти посади у нових органах управління", - сказав він.

П’ятий проект, за словами Колесника, є інфраструктурне забезпечення і створення системи управління та зв’язку. У шостий проект закладено логістичне забезпечення.

Завершальним - сьомим - проектом стане удосконалення законодавчої та нормативної бази. На нову систему управління особовий склад ЗСУ перейде до 2020 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ до кінця 2019 року поділять повноваження, в результаті чого посади головнокомандувача і начальника Генерального штабу розділять.