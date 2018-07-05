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Стало відомо, як заразилися "Новачком" постраждалі у Еймсбері

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 23:02
Фото: поліція Британії (facebook.com theintercept.com)
Фото: поліція Британії (facebook.com theintercept.com)

У Скотленд-Ярді назвали спосіб зараження постраждалих у Еймсбері

Постраждалі внаслідок отруєння у Великобританії, в місті Еймсбері, який знаходиться недалеко від Солсбері, були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" через заражений предмет. Про це йдеться в повідомленні Скотленд-Ярда.

"Після додаткових тестів зразків, узятих у пацієнтів, нам тепер відомо, що вони піддалися впливу нервово-паралітичної речовини після того, як взяли в руки заражений предмет", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в поліції повідомили про те, що детективи, які розслідують цей інцидент, прагнуть, підходячи до справи максимально сумлінно, як можна швидше визначити джерело зараження.

"В безлічі місць проводяться ретельні і систематичні обшуки. Безпека громадськості і наших співробітників, як і раніше мають найважливіше значення, і обшуки будуть здійснюватися довше звичайного через превентивні заходи, які ми повинні робити, щоб гарантувати відсутність небезпеки", - відзначили в поліції.

За інформацією Скотланд-Ярду, правоохоронці, які працюють в тих місцях, де проводяться слідчі дії, одягнені в захисне спорядження.

Також повідомляється, що взяті в кільце всі об'єкти, де з'являлися Стерджес і Роулі перед тим, як погіршився стан здоров'я. У їх числі - Сади королеви Єлизавети в Солсбері, притулок для бездомних John Baker House на вулиці Роллстон-стріт у тому ж Солсбері і будинок на Магглтон-роуд у Еймсбері, де і були виявлені постраждалі, а також ще два об'єкти в цьому маленькому містечку - магазин аптечної мережі Boots на пішохідній доріжці Стоунхендж-уок і баптистський центр Еймсбері на вулиці Баттерфілд-драйв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною близько Солсбері.

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Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Великобритания, отруєння, заражение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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