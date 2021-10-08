ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Стало известно, зачем Тищенко планирует заняться в Раде вопросами энергоэффективности

Новина українською →
Киев, Пятница 08 октября 2021 16:50
Стало известно, зачем Тищенко планирует заняться в Раде вопросами энергоэффективности Фото: народный депутат Николай Тищенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Николай Тищенко, который является членом комитета ВР по вопросам транспорта, возглавляет Закарпатскую ячейку партии "Слуга народа", а также может быть причастен к незаконному освоению средств на строительство Подольско-Воскресенского моста, теперь планирует заняться еще и вопросами энергоэффективности.

Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на заявление нардепа.

Как известно, недавно депутат заявил о создании соответствующего межфракционного объединения в парламенте "Энергоэффективная Украина", где планируют заниматься тарифами.

Кроме Тищенко, группу презентовали Алексей Кучеренко, Евгений Пивоваров и Анатолий Костюх, а также глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.

По мнению журналистов, причин, по которым Тищенко решил заняться вопросами энергоэффективности, несколько.

Первая - кратное увеличение расходов на энергоэффективность в бюджете в 2022 году, а также планируемый рост издержек на это направление из средств налогоплательщиков в ближайшие 5 лет.

По данным Госэнергоэффективности, до 2026 года на это направление планируют потратить до 10 млрд грн, и это далеко не финальная цифра.

"С точки зрения бизнес-интересов есть широкое поле для лоббирования - как получателей госпомощи, так и подрядчиков, которые могут осваивать различные проекты по утеплению школ, больниц и прочих госучреждений. Не говоря уже о целевых дотациях для конкретных регионов под такие программы", - говорится в статье.

Вторая причина - необходимость "купировать" тематику повышения тарифов накануне нового отопительного сезона.

"Несмотря на то, что Кабмину удалось достичь взаимопонимания с местными властями относительно стабильных тарифов на тепло до весны на фоне непредсказуемых колебаний цены на газ, вероятность "тарифных майданов" как на национальном, так и на региональном уровне все еще остается", - говорится в материале.

Авторы допускают, что Тищенко поручили это направление в рамках смещения акцентов с высоких тарифов на необходимость снижать цифры в платежке через утепление стен в домах.

Впрочем, аналитики не исключают, что Тищенко попросили заняться темой энергоэффективности, чтобы постепенно "слить" ее важность в инфополе и превратить в токсичную для других политиков.

"По такой схеме еще в средине 2000-х политтехнологи "нивелировали" значение различных общественных дискурсов, включая в них начинающего тогда свою
карьеру в политике Олега Ляшко", - резюмирует издание.

Как сообщалось, ранее Тищенко заявил, что телеканал "1+1" его обманул и не выполнил свои обещания по поводу проекта "Танцы со звездами". Якобы продюсеры пообещали ему определенное количество эфиров, но обещание выполнено не было. На телеканале жестко ответили Тищенко на его обвинения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Тищенко
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны