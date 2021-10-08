Стало известно, зачем Тищенко планирует заняться в Раде вопросами энергоэффективности

Народный депутат Николай Тищенко , который является членом комитета ВР по вопросам транспорта, возглавляет Закарпатскую ячейку партии "Слуга народа", а также может быть причастен к незаконному освоению средств на строительство Подольско-Воскресенского моста, теперь планирует заняться еще и вопросами энергоэффективности.

Об этом пишет " УНИАН " со ссылкой на заявление нардепа.

Как известно, недавно депутат заявил о создании соответствующего межфракционного объединения в парламенте "Энергоэффективная Украина", где планируют заниматься тарифами.

Кроме Тищенко, группу презентовали Алексей Кучеренко, Евгений Пивоваров и Анатолий Костюх, а также глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.

По мнению журналистов, причин, по которым Тищенко решил заняться вопросами энергоэффективности, несколько.

Первая - кратное увеличение расходов на энергоэффективность в бюджете в 2022 году, а также планируемый рост издержек на это направление из средств налогоплательщиков в ближайшие 5 лет.

По данным Госэнергоэффективности, до 2026 года на это направление планируют потратить до 10 млрд грн, и это далеко не финальная цифра.

"С точки зрения бизнес-интересов есть широкое поле для лоббирования - как получателей госпомощи, так и подрядчиков, которые могут осваивать различные проекты по утеплению школ, больниц и прочих госучреждений. Не говоря уже о целевых дотациях для конкретных регионов под такие программы", - говорится в статье.

Вторая причина - необходимость "купировать" тематику повышения тарифов накануне нового отопительного сезона.

"Несмотря на то, что Кабмину удалось достичь взаимопонимания с местными властями относительно стабильных тарифов на тепло до весны на фоне непредсказуемых колебаний цены на газ, вероятность "тарифных майданов" как на национальном, так и на региональном уровне все еще остается", - говорится в материале.

Авторы допускают, что Тищенко поручили это направление в рамках смещения акцентов с высоких тарифов на необходимость снижать цифры в платежке через утепление стен в домах.

Впрочем, аналитики не исключают, что Тищенко попросили заняться темой энергоэффективности, чтобы постепенно "слить" ее важность в инфополе и превратить в токсичную для других политиков.

"По такой схеме еще в средине 2000-х политтехнологи "нивелировали" значение различных общественных дискурсов, включая в них начинающего тогда свою

карьеру в политике Олега Ляшко", - резюмирует издание.