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Стало известно, кто выступает истцом против Жеваго в споре за Полтавский ГОК

Фото: Константин Жеваго (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Истцом против бизнесмена Константина Жеваго в споре за Полтавский ГОК выступают Amandine Holdings Limited и Lucien Limited, штаб-квартира которых находится за океаном в Белизе. Компании принадлежат украинскому предпринимателю Виталию Гладченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Obozrevatel.

Как известно, сейчас идет судебный процесс (дело 910/15551/20), в котором четыре британские компании судятся со структурами украинского олигарха Константина Жеваго. Они оспаривают нарушение их прав при приобретении Жеваго Полтавского горно-обогатительного комбината.

Полтавский ГОК - одно из крупнейших предприятий в Украине по добыче и экспорту железной руды и производных полуфабрикатов - железных окатышей.

Напомним, ранее стал одним из героев журналистского расследования УП "Батальон Монако".

Позже сотрудники Государственного бюро расследований подтвердили местонахождение Жеваго в Монако и направили документы на его экстрадицию.

Бизнесом является подозреваемым в уголовном производстве ГБР о незаконной растрате средств.

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Константин ЖевагоПолтавская область