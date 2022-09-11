Стало известно, кто выступает истцом против Жеваго в споре за Полтавский ГОК

Как известно, сейчас идет судебный процесс (дело 910/15551/20), в котором четыре британские компании судятся со структурами украинского олигарха Константина Жеваго. Они оспаривают нарушение их прав при приобретении Жеваго Полтавского горно-обогатительного комбината.

Полтавский ГОК - одно из крупнейших предприятий в Украине по добыче и экспорту железной руды и производных полуфабрикатов - железных окатышей.

Напомним, ранее стал одним из героев журналистского расследования УП "Батальон Монако".

Позже сотрудники Государственного бюро расследований подтвердили местонахождение Жеваго в Монако и направили документы на его экстрадицию.

Бизнесом является подозреваемым в уголовном производстве ГБР о незаконной растрате средств.