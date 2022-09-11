Стало відомо, хто виступає позивачем проти Жеваго у спорі за Полтавський ГЗК

Як відомо, зараз триває судовий процес (справа 910/15551/20), в якому чотири британські компанії судяться зі структурами українського олігарха Костянтина Жеваго. Вони оспорюють порушення їхніх прав під час придбання Жеваго Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Полтавський ГЗК - одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку та експорту залізної руди та похідних напівфабрикатів - залізних окатишів.

Нагадаємо, раніше став одним з героїв журналістського розслідування УП "Батальйон Монако".

Пізніше співробітники Державного бюро розслідувань підтвердили місцезнаходження Жеваго у Монако та направили документи на його екстрадицію.

Бізнесом є підозрюваним у кримінальному провадженні ДБР щодо незаконної розтрати коштів.