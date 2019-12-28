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Стало известно, кто может возглавить Львовскую ОГА

Новости » Политика     28.12.2019 - 12:17
Стало известно, кто может возглавить Львовскую ОГА
Фото: Максим Козицкий (facebook.com/kozytskyymaksym)

Львовскую ОГА может возглавить Максим Козицкий

После отставки Маркияна Мальского с поста главы Львовской ОГА администрацию может возглавить бизнесмен Максим Козицкий. Соответствующая декларация кандидата была подана в реестр НАПК 27 декабря.

Отметим, Козицкий был одним из трех кандидатов на должность главы Львовской ОГА, которых в июне 2019 выдвинул на обсуждение президент Украины Владимир Зеленский. По данным ряда СМИ, Кабинет министров уже утвердил его кандидатуру.

Подчеркнем, что Козицкий единственный, кто подал декларацию кандидата на этот пост.

Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий является известным львовским бизнесменом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского главой Львовской областной государственной администрации в июле 2019 года. На этой неделе он заявил, что львовский и закарпатский губернаторы не продемонстрировали результат.

"Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - заявил президент.

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