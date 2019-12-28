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Стало відомо, хто може очолити Львівську ОДА

Новини » Політика     28.12.2019 - 12:17
Стало відомо, хто може очолити Львівську ОДА
Фото: Максим Козицький (facebook.com/kozytskyymaksym)

Львівську ОДА може очолити Максим Козицький

Після відставки Маркіяна Мальського з поста голови Львівської ОДА адміністрацію може очолити бізнесмен Максим Козицький. Відповідна декларація кандидата була подана до реєстру НАЗК 27 грудня.

Зазначимо, Козицький був одним з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА, яких у червні 2019 висунув на обговорення президент України Володимир Зеленський. За даними ряду ЗМІ, Кабінет міністрів вже затвердив його кандидатуру.

Підкреслимо, що Козицький єдиний, хто подав декларацію кандидата на цей пост.

Він є директором компанії з встановлення вітрових та сонячних електростанцій. Його отець Зіновій Козицький є відомим львівським бізнесменом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації у липні 2019 року. На цьому тижні він заявив, що львівський і закарпатський губернатори не продемонстрували результат.

"Я прийняв рішення їх звільнити. Не тому, що вони якісь люди недосвідчені або не чисті на руку. А тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату", - заявив президент.

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