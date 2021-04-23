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Стало известно, когда в Украине начнет работу Центр детского правосудия

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 13:54
Стало известно, когда в Украине начнет работу Центр детского правосудия Фото: уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

В Украине планируют создать первый Центр детского правосудия. Он может заработать уже через полгода.

Об этом сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, говорится в материале РБК-Украина "Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей".

По его словам, каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой различных форм сексуального насилия. При этом в большинстве случаев уголовные дела не возбуждаются или не заканчиваются обвинительными приговорами. При этом дети испытывают дополнительные психологические травмы, так как неоднократно допрашиваются правоохранителями.

Решить эту проблему в Украине планируют путем создания Центра детского правосудия. Первый Центр готовятся запустить в госрезиденции "Конча-Заспа" под Киевом. Всего в стране хотят построить около 100 таких учреждений.

"Очень хотелось бы уже через полгода запустить этот Центр. У президента есть большое желание, чтобы такая модель заработала в Украине", - заявил Кулеба.

При этом в Офисе генпрокурора отмечают, что пока "некорректно" называть сроки запуска Центра и ориентировочное количество детей, которые туда могут поместить.

"Мы не можем прогнозировать количество жертв, а также тех, кто согласится на помещение в Центр… Сейчас мы фокусируемся на Киевской области с американской моделью. В среднем будем рассчитывать на возможность оказать помощь около 200 детям в год", - сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Напомним, о том, что Министерство юстиции начало нарабатывать закон о дружественном к ребенку правосудии, стало известно еще в феврале 2020 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в Офисе генпрокурора назвали причины всплеска самоубийств и насилия над детьми в Украине.

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Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей