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Стало известно, как "Тедис Украина" помогает обороне страны

Автор: Илона Свиридова

Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи "Помогаем. Побеждаем", созданный компанией "Тедис Украина", начал свою работу 31 марта и сделал уже более 20 доставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рэнкинг украинских компаний, которые вкладывают в обороноспособность Украины.

По словам генерального директора компании Тараса Корнияченко, создание такого центра поможет достаточно оперативно, что в нынешних условиях непросто, доставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

"Все транспортные расходы на перевозку грузов компания взяла на себя", - подчеркнул он.

Напомним, если у вас есть гуманитарный груз, который необходимо доставить в пределах Украины (там, где не ведутся активные боевые действия), вы можете обратиться через специально созданный веб-сайт help.tedis.ua или позвонив по номерам телефонов: 067-352-71-80 и 067-217-70-94

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Гуманитарная помощь