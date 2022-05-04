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Стало відомо, як "Тедіс Україна" допомагає обороні країни

Автор: Ілона Свиридова

Координаційний центр з безкоштовної доставки гуманітарної допомоги "Допомагаємо. Перемагаємо", створений компанією "Тедіс Україна", розпочав свою роботу 31 березня і зробив вже понад 20 доставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ренкінг українських компаній, які вкладають в обороноспроможність України.

За словами генерального директора компанії Тараса Корніяченко, створення такого центру допоможе досить оперативно, що в нинішніх умовах непросто, доставляти гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує.

"Усі транспортні витрати на перевезення вантажів компанія взяла на себе", - наголосив він.

Нагадаємо, якщо у вас є гуманітарний вантаж, який необхідно доставити в межах України (там, де не ведуться активні бойові дії), ви можете звернутися через спеціально створений веб-сайт help.tedis.ua або зателефонувавши за номерами телефонів: 067-352-71-80 та 067-217-70-94

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Гуманітарна допомога