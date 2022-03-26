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Стало известно, как на таможне во время войны зарабатывают на контрабанде

Фото: стало известно, как на таможне во время войны зарабатывают на контрабанде (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

Волынскую таможню под руководством Николая Татарчука обвиняют в налаживании новых контрабандных схем во время войны в Украине. Контрабанду якобы перевозят в больших машинах (ТИР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Апострофа".

"За одну такую машину таможенники просят от контрабандиста от 30 до 35 тыс. долларов США, в зависимости от товара", - говорится в статье.

Издание также приводит номера автомобилей, которые, вероятно, могут быть причастны к перевозке контрабандного товара:

ВС1836НК/ВС1926ХМ

LC80677/WR98901

LC86592/WR95339

LCH76693/LCH24L6

AC0131CB/AC6465XP

LC86589/WCI2576P

LC86393/WR96272

WD1782H/LC4498P

LC83496/WR96336

LCX76307/LCX89L5

LCX71106/LCX70K8

LC85894/AC7545XF

"Так, за время работы команды Татарчука очень быстро заработала схема ввоз польских продуктов питания и различных товаров широкого потребления под видом гуманитарной помощи", - добавляют журналисты.

По данным издания, указанные схемы не работают без пограничников. Среди таких они, в частности, называют ответственного за МП "Ягодин" Владимира Лопатнюка и начальника внутренней безопасности Артема Ткаченко.

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Государственная таможенная службаКонтрабанда