Стало відомо, як на митниці під час війни заробляють на контрабанді

"За одну таку машину митники просять від контрабандиста від 30 до 35 тис. доларів США, в залежності від товару", - йдеться в статті.

Видання також наводить номери автівок, які ймовірно можуть бути причетні до перевезення контрабандного товару:

ВС1836НК/ВС1926ХМ

LC80677/WR98901

LC86592/WR95339

LCH76693/LCH24L6

AC0131CB/AC6465XP

LC86589/WCI2576P

LC86393/WR96272

WD1782H/LC4498P

LC83496/WR96336

LCX76307/LCX89L5

LCX71106/LCX70K8

LC85894/AC7545XF

"Так, за час роботи команди Татарчука дуже швидко запрацювала схема ввезення польских продуктів харчування та різноманітних товарів широкого вжитку під виглядом гуманітарної допомоги", - додають журналісти.

За даними видання, вказані схеми не працюють без прикордонників. Серед таких вони, зокрема, називають відповідального за МП "Ягодин" Володимира Лопатнюка та начальника внутрішньої безпеки Артема Ткаченка.