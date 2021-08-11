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Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Чауса

Автор: Олег Черныш

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины рассмотрит дело экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса 16 августа. В частности, будет рассмотрена апелляция прокуратура на отказ арестовать экс-судью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распорядок дел на сайте суда.

Указано, что апелляция на решение ВАКС была подана 9 августа. Она будет рассмотрена 16 августа в 9:30.

Рассматривать апелляцию будет коллегия судей во главе с Даниилой Чорненькой.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, 6 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП сообщили о завершении расследования по Чаусу и показали видео следственных действий.

Как известно, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения взятки Чаусом. Взятку бывший судья закопал на огороде в банках. Правоохранители пытались его задержать, но судья скрылся в Молдову.

В начале апреля Чауса будто бы похитили в Кишиневе. С тех пор никто не знал, где находится судья, пока его не обнаружили в селе на территории Винницкой области. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.

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Николай Чаус