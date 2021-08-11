Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Чауса

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины рассмотрит дело экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса 16 августа. В частности, будет рассмотрена апелляция прокуратура на отказ арестовать экс-судью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распорядок дел на сайте суда.

Указано, что апелляция на решение ВАКС была подана 9 августа. Она будет рассмотрена 16 августа в 9:30. Рассматривать апелляцию будет коллегия судей во главе с Даниилой Чорненькой.