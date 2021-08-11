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Стало відомо, коли суд розгляне апеляцію на домашній арешт Чауса

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Середа 11 серпня 2021 17:19
Стало відомо, коли суд розгляне апеляцію на домашній арешт Чауса Фото: колишній суддя Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України розгляне справу екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса 16 серпня. Зокрема, буде розглянута апеляція прокуратура на відмову заарештувати екс-суддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядок справ на сайті суду.

Зазначено, що апеляція на рішення ВАКС була подана 9 серпня. Вона буде розглянута 16 серпня о 9:30.

Розглядати апеляцію буде колегія суддів на чолі з Данилом Чорненькою.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, 6 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу і показали відео слідчих дій.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання хабаря Чаусом. Хабар колишній суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік до Молдови.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. Відтоді ніхто не знав, де перебуває суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.

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Микола Чаус
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