Стало известно, кто может стать новым главой Верховного Суда

На пост нового главы Верховного Суда претендуют Всеволод Князев, Владимир Погребняк и Олег Ткачук. Выборы председателя пройдут на пленуме в пятницу 22 октября.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с заседания пленума.
Князев является секретарем Большой палаты Верховного Суда. До этого работал в Николаеве в областном админсуде и был его председателем. Также вел преподавательскую деятельность и имеет адвокатское удостоверение.
Владимир Погребняк является судьей Кассационного хозсуда ВС.
Он родился в Харьковской области, работал в районном суде Изюма, а с 2012 - в Высшем хозяйственном суде.
Олег Ткачук является судьей Кассационного гражданского суда ВС. Был главой Совета судей.
Новый глава Верховного суда вступит в должность с 1 декабря сроком на 4 года.
При этом часть судей выступила против проведения выборов главы ВС 22 октября, так как действующий председатель Валентина Данишевская еще не ушла с должности.
Выбирать "наперед" нового руководителя является неправильным, заявил судья ВС Александр Прокопенко. Но большинство на пленуме (135 против 20) не поддержало такую позицию.